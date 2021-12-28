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Россия подписала первые контракты на экспорт АК-12 под патроны НАТО

Россия подписала первые контракты на экспорт АК-12 под патроны НАТО

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова сообщила, что Россия заключила первые экспортные договора на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, передает РИА "Новости".

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