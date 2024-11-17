9 из 10 заемщиков получают отказ в кредитных каникулах

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Важные новости России за неделю сообщают о том, что согласно данным Центрального банка, уровень одобрения заявок на кредитные каникулы составляет всего 9,7%, а для ипотечных кредитов этот показатель еще ниже — 35%.