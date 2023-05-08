Живая Кубань

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Кубанские казаки приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы в Москве

Кубанские казаки приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы в Москве

Кубанские казаки приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы в МосквеКазаки Кубанского казачьего войска поучаствовали в генеральной репетиции Парада на Красной площади, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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