Профессор Воротынцев: открытие Екимова позволяет подсвечивать метастазы рака

Полученные выходцем из России Алексеем Екимовым квантовые точки позволяют создавать гибкие экраны и солнечные батареи, точнее выявлять метастазы рака и даже находить микротрещины на железнодорожных шпалах, рассказал «Звезде» и.
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