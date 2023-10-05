Профессор Воротынцев: открытие Екимова позволяет подсвечивать метастазы рака

Страна и люди

Полученные выходцем из России Алексеем Екимовым квантовые точки позволяют создавать гибкие экраны и солнечные батареи, точнее выявлять метастазы рака и даже находить микротрещины на железнодорожных шпалах, рассказал «Звезде» и.