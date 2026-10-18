Призыв Дональда Трампа сменить Владимира Зеленского вызвал резкую реакцию российских политиков. Дмитрий Медведев назвал украинского лидера «кровавым клоуном», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тот находится в истерике.
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