Зеленский допустил, что Запад специально договорился не давать ракеты Киеву В Киеве допускают, что Запад специально сок.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зеленский допустил, что Запад специально договорился не давать ракеты Киеву В Киеве допускают, что Запад специально сок.
Свежие комментарии