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Книгу о жизни ученого Кропоткина представили в Дмитровском кремле

Книгу о жизни ученого Кропоткина представили в Дмитровском кремле

В Дмитрове прошло торжественное мероприятие, посвященное десятилетию экспозиции ученому Кропоткину. На презентации книги «Грани таланта: издательская деятельность Петра Алексеевича Кропоткина» представили его письма английскому критику Эдварду Гарнетту.

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