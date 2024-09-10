Книгу о жизни ученого Кропоткина представили в Дмитровском кремле

В Дмитрове прошло торжественное мероприятие, посвященное десятилетию экспозиции ученому Кропоткину. На презентации книги «Грани таланта: издательская деятельность Петра Алексеевича Кропоткина» представили его письма английскому критику Эдварду Гарнетту.
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