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Парень показал свой характер, только когда стали жить вместе

Парень показал свой характер, только когда стали жить вместе

Я встречаюсь с парнем уже практически 2 года. Мне 24, а ему 20 лет. Несмотря на свои годы, он очень взрослый и умный.

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Марина Максимова
Что за нытье в 24 года? Да пинка подзад и искать того, кто будет устраивать. И это еще детей нет, а уже такая зависимая((
Галина Миронова
Это жизнь, и в ней не всегда все гладко. Есть такое понятие --- притирка характеров. Моему внуку 20 лет, не представляю его уже семейного. Для меня он еще ребенок, тем более что мальчики всегда немного отстают , от развития девочки. Она в 24 года уже состоялась, а ему еще учится надо.
Марина Максимова
Зачем ей притираться, она не его мама. Вообще он незрелый, толку не будет. Ей надо искать взрослого мужчину. А ему учиться и становиться на ноги, правда

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