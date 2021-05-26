Парень показал свой характер, только когда стали жить вместе

5МИНУТКАПолитикаПарень показал свой характер, только когда стали жить вместе Я встречаюсь с парнем уже практически 2 года. Мне 24, а ему 20 лет. Несмотря на свои годы, он очень взрослый и умный.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина МаксимоваЧто за нытье в 24 года? Да пинка подзад и искать того, кто будет устраивать. И это еще детей нет, а уже такая зависимая((Галина МироноваЭто жизнь, и в ней не всегда все гладко. Есть такое понятие --- притирка характеров. Моему внуку 20 лет, не представляю его уже семейного. Для меня он еще ребенок, тем более что мальчики всегда немного отстают , от развития девочки. Она в 24 года уже состоялась, а ему еще учится надо.Марина МаксимоваЗачем ей притираться, она не его мама. Вообще он незрелый, толку не будет. Ей надо искать взрослого мужчину. А ему учиться и становиться на ноги, правдаКомментировать
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