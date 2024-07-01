Знаете звезду мирового балета Сергея Полунина? Того самого, который сделал себе на груди татуировку Владимира Путина.
"Сваливаю из страны!" За артистом балета Полуниным следят, и он требует охрану
Комментарии
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Владимир Сюсин
Кто ещё из артистов отдал 90% своего заработка или хотя бы 50%. В основном они жлобы, только вероятно для себя и как можно больше.
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2 час.
ГД
Галина Дубровская
На Чукотку его там на 10км рядом никого и места много для танцев
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56 мин.
зуфар юсупов
Глядя на него создаётся ощущение, что человек страдает манией величия. Наверное начнет скитаться прячась от злых гномов. Что-то не жаль. Да и видок у него вызывающе не мужской.
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18 мин.
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