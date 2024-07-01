Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

23 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Р
    странно. Белоусов тока мин.оборны. Он не премьер. С чего это ему так себя вести?Жесткое совещание...
  • Воробей
    Ну, если рациональное размышление, основанное на рассмотрении конкретной истории и здравого смысла принимать "в качес..."Вторжение НАТО б...
  • Иван Иваныч
    Блин, сколько раздувать тему "говорят- наверное" так- свалила ли она или нет??? Задолбали со своими сплетнями, только...Говорят, сбежала ...

"Сваливаю из страны!" За артистом балета Полуниным следят, и он требует охрану

"Сваливаю из страны!" За артистом балета Полуниным следят, и он требует охрану

Знаете звезду мирового балета Сергея Полунина? Того самого, который сделал себе на груди татуировку Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Сюсин
Кто ещё из артистов отдал 90% своего заработка или хотя бы 50%. В основном они жлобы, только вероятно для себя и как можно больше.
Ответить
2 час.
ГД
Галина Дубровская
На Чукотку его там на 10км рядом никого и места много для танцев
Ответить
56 мин.
зуфар юсупов
Глядя на него создаётся ощущение, что человек страдает манией величия. Наверное начнет скитаться прячась от злых гномов. Что-то не жаль. Да и видок у него вызывающе не мужской.
Ответить
18 мин.

Картина дня

наверх