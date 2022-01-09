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«Несуществующий пенальти. ВАР должен был отменить его». Тренер «Валенсии» Бордалас о матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас отреагировал на эпизод, произошедший в конце первого тайма выездного матча команды с «Реалом» (1:4) в 20-м туре Ла Лиги.

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