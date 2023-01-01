Винисиус: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина »

Винисиус Жуниор заявил о проблеме расизма в испанском футболе. «Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает… Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы «Мадрида».