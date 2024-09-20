АЮ

Александр Юткин

А поляки что, уже снова в Кремле? Црушники уже писали нам законы. Россию опускают ниже плинтуса. Распоряжаются её территорией, всеми видами национального богатства, требуют и силой или обманом получают контрибуцию, граждане, вообще, не в счет. О том, что Россия - это русская православная страна еще помнят только мужики и защищают её. Плавающая поверху пена лишь пузырится заявлениями и вонью коррупции и стяжательства. В старину Золотая Орда выдавала ярлыки на правление. Потом приходила орда фашистская. От той и другой русские только мокрое место оставили. Теперь к Руси тянут лапы новые орды типа пропиндосной ООН, МВФ, МОК в вонючих кедах и прочая сволота. Ну что ж, русские мужики, - единственная оставшаяся здоровой часть человечества, - и с этой ордой разберутся и вонючую пену смоют.