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RT Russia

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Депутат Госдумы Ивлев предложил передать под мандат ООН часть Польши

Депутат Госдумы Ивлев предложил передать под мандат ООН часть Польши

Депутат Государственной думы Леонид Ивлев предложил передать под мандат ООН часть польской территории.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
А поляки что, уже снова в Кремле? Црушники уже писали нам законы. Россию опускают ниже плинтуса. Распоряжаются её территорией, всеми видами национального богатства, требуют и силой или обманом получают контрибуцию, граждане, вообще, не в счет. О том, что Россия - это русская православная страна еще помнят только мужики и защищают её. Плавающая поверху пена лишь пузырится заявлениями и вонью коррупции и стяжательства. В старину Золотая Орда выдавала ярлыки на правление. Потом приходила орда фашистская. От той и другой русские только мокрое место оставили. Теперь к Руси тянут лапы новые орды типа пропиндосной ООН, МВФ, МОК в вонючих кедах и прочая сволота. Ну что ж, русские мужики, - единственная оставшаяся здоровой часть человечества, - и с этой ордой разберутся и вонючую пену смоют.
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