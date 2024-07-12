С августа из Омска запустят прямой рейс в Красноярск. Сегодня стартовала продажа билетов. Узнали, сколько они стоят.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С августа из Омска запустят прямой рейс в Красноярск. Сегодня стартовала продажа билетов. Узнали, сколько они стоят.