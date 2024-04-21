Депутат Госдумы Шеремет назвал США международными аферистами и сравнил с МММ

Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности нижней палаты парламента, назвал Соединенные Штаты Америки, после принятия американскими властями решения о конфискации суверенных финансовых активов России, международными аферистами и сравнил с финансовой пирамидой "МММ".