Депутат Госдумы Шеремет назвал США международными аферистами и сравнил с МММ

Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности нижней палаты парламента, назвал Соединенные Штаты Америки, после принятия американскими властями решения о конфискации суверенных финансовых активов России, международными аферистами и сравнил с финансовой пирамидой "МММ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии