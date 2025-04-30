Дочь юмориста Петросяна впервые высказалась об отношениях с отцом

Дочь Петросяна о ее выселении отцом из квартиры: Вероятно, это правда Викторина Петросян высказалась относительно судебного иска, поданного ее отцом, в котором он просил снять ее с регистрации в его московской квартире.
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