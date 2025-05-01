В Свердловской области досрочно выплатят пособия и пенсии из-за майских праздников

В связи с предстоящими майскими выходными Отделение Социального фонда России по Свердловской области произведёт ряд выплат досрочно, сообщили в пресс-службе СФР Так, единое пособие на детей до 17 лет, пособие по беременности, выплаты неработающим родителям по уходу за ребёнком до 1,5 лет, а также пособие на первого ребёнка до трёх лет, рождённого до 1 января 2023 года, поступят на счета получателей уже 29 апреля.