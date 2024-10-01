Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Популярные стили в технике декупаж. Какой из них вам ближе?

Популярные стили в технике декупаж. Какой из них вам ближе?

Сегодня речь в нашей статье пойдет о стилях в декупаже. Если вдруг кто-то из читающих впервые слышит о такой технике в рукоделии как "декупаж"(что маловероятно, но все же.

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Комментарии
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Ирина Черных
Восхитительно!
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21 час.
Т
Татьяна
Спасибо! Получилась мини энциклопедия по технике декупаж.
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21 час.
Надежда
шикарно, спасибо
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20 час.

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