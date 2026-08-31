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Художественная гимнастка Дина Аверина впервые стала мамой

Художественная гимнастка Дина Аверина впервые стала мамой

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина впервые стала мамой. У спортсменки и ее супруга, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, родился сын.

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