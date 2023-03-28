Детектив и эксперт программы Малахова Светлана Левина стала жертвой ДТП под Орлом

В Орловской области дорожная авария унесла жизнь сотрудницы детективного агентства Светланы Левиной, которая принимала участие в программе «Андрей Малахов.
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