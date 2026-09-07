"Пикник Афиши" получил серебро премии Rassvet.award

Жюри первой премии для PR-специалистов диджитал- и ИТ-рынков Rassvet.award отдало серебро «Пикнику Афиши» 2025 в категории «Комплексное продвижение».
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