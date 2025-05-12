Считать США «друзьями» России неблагоразумно: мы прекрасно видим, как публичная риторика в США меняется как флюгер на ветру. В Вашингтоне преследуют только свои интересы. — «Проблемы индейцев шерифа не волнуют» ©

То, что вы видите, дорогие друзья, — это очевидная смена парадигмы. Просто люди в одной стране снова увидели точно таких же людей в другой стране: любящих, умных, талантливых, смешных, храбрых, сильных, равных.
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