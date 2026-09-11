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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алена Косторная: «Очень часто слышу, что я эталон скольжения для молодых фигуристок. Хочется расти и развиваться дальше, чтобы это так и оставалось»

Российская фигуристка Алена Косторная  призналась, что ей приятно быть примером для молодых спортсменок.

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