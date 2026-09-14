Менк: США обладают орбитальным оружием для контроля космоса

США обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства. Об этом заявил министр ВВС Соединенных Штатов Трой Менк, его слова приводит ТАСС.
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