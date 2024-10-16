Олег Волошин: Победа Трампа изменит на Западе всё?

Ну раз уже The Hill в своем прогнозе оценивает шансы основных кандидатов в президенты США как 50/50 (неделю назад было 45/55 в пользу Харрис), то можно начинать думать, что б такое умное написать 6-го ноября в духе «это ничего для России не меняет»… На самом деле, меняет очень многое.