На БКЛ пройдет парад поездов

В выходные в честь 89-летия со дня открытия первой линии столичной подземки состоится парад поездов. По Большой кольцевой линии будут ездить девять составов разных эпох, написал в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
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