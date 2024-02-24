«Идут съёмки второго сезона сериала «Слово пацана» — актеры намекнули на продолжение?

В конце прошлого года на стриминговых сервисах вышел сериал, вызвавший немал споров. «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о криминальной среде в Казани в конце 80-х, о становлении местных ОПГ и жизни в тяжелых условиях.