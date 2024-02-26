"Выселяли целыми семьями": несогласных с СВО начали депортировать на Украину

Губернатор Запорожской области Балицкий рассказал о депортации несогласных с СВО жителей Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что некоторое число исконных жителей этого региона, которые после 24 февраля 2022 года не поддержали российскую СВО, принудительно выселили.
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