"Выселяли целыми семьями": несогласных с СВО начали депортировать на Украину

Губернатор Запорожской области Балицкий рассказал о депортации несогласных с СВО жителей Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что некоторое число исконных жителей этого региона, которые после 24 февраля 2022 года не поддержали российскую СВО, принудительно выселили.