Контейнерные перевозки FESCO между Владивостоком и Камчаткой возросли за 9 месяцев на 16%

Транспортная группа FESCO по итогам девяти месяцев текущего года перевезла более 16 тысяч TEU каботажной линией FESCO Petropavlovsk-Kamchatskiy Line (FPKL), что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из релиза компании.