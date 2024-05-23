Охотник, смертельно ранивший товарища, остается на свободе, но лишен права на оружие

Житель Каменки был осужден за смерть своего товарища, которого он смертельно ранил во время охоты. Причиной трагедии стал случайный выстрел из нарезного самозарядного карабина, когда охотник доставал его из чехла.
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