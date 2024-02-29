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Эксперты АТОР назвали дешевые маршруты для отдыха в Азии в мае

Эксперты АТОР назвали дешевые маршруты для отдыха в Азии в мае

Последний месяц весны  —  один из самых привлекательных периодов для морского отдыха. Пока в России природа только просыпается, в азиатских странах в это время уже можно купаться в море и принимать солнечные ванны.

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