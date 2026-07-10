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Джеремайя Мартин и «Бетсити Парма» заключили контракт по схеме «1+1»

« Бетсити Парма » объявила о подписании контракта с защитником Джеремайей Мартином (30 лет, 188 см) по схеме «1+1».

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