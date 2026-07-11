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Васильев: World Gymnastics показывает пример здравомыслия в отношении России

Васильев: World Gymnastics показывает пример здравомыслия в отношении России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев положительно отозвался о решении World Gymnastics, приветствовавшей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов.

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