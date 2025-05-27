Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Что-то случилось с Путиным, рот Зеленского всему виной»: Украина в огненном аду, Трамп возмущается

«Что-то случилось с Путиным, рот Зеленского всему виной»: Украина в огненном аду, Трамп возмущается

БлокнотРУ Украина вторые сутки нещадно утюжится российскими ракетами и «Геранями». Трамп считает, что это слишком жестко, но винит во всем киевского кокаиниста.

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Комментарии
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L
Ledi
Они не мирные граждане, а безжалостные кровожадные выродки и детей своих так же воспитывают.
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6 час.
МП
Михаил Пантюхин
Этому зеЧМОбику и его прогнившей клике вместе с радой прописан один вариант - труха!!! Не одна бандерлогская мразь не уйдёт от ответа, кто не сдохнет от ракет, тот попадёт виселицу!
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5 час.
Александр Кокарев
Почему зеля ещё жив? Это главный вопрос.
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3 час.
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