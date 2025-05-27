«Что-то случилось с Путиным, рот Зеленского всему виной»: Украина в огненном аду, Трамп возмущается

Они не мирные граждане, а безжалостные кровожадные выродки и детей своих так же воспитывают.

МП

Михаил Пантюхин

Этому зеЧМОбику и его прогнившей клике вместе с радой прописан один вариант - труха!!! Не одна бандерлогская мразь не уйдёт от ответа, кто не сдохнет от ракет, тот попадёт виселицу!