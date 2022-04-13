Двері у квартиру активіста Михайла Саміна. Як у Росії переслідують противників війни в Україні «Голос Америки» публікує аудіозапис дзвінка із загрозою вбивства, та матеріали справи, порушені щодо російських активістів, які виступають проти війни в Україні У розпорядженні «Голосу Америки» виявився аудіозапис дзвінка із погрозами вбивством на адресу російського активіста Михайла Саміна, отриманих після засудження […] Сообщение Як у Росії переслідують противників війни в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.