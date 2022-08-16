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На полигоне Брестский в рамках конкурса «Полярная звезда» проведены соревнования по стрельбе из гранатомета и пулемета

На полигоне Брестский в рамках конкурса «Полярная звезда» проведены соревнования по стрельбе из гранатомета и пулемета

Участники конкурса из России, Белоруссии, Ирана, Судана, Венесуэлы и Узбекистана поражали мишени, расположенные на расстоянии от 30 до 150 метров, в строго обозначенных позициях.

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