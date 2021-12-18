Хакнем

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Ужас какой... сколько же пришлось перенести нашим людям...Не дадим повториться всему этому !!! Люди, цените мир...Мы ни один день н...
  • Sergey Ivanov
    Задача решена неверно! Потому, что 10 вовсе не является 1/2 от 19. Это половина от 20, но вовсе не от 19, как указан...Математика — не с...
  • Giulia
    Все кто критикует Россию - (либералы и прочие), считаю что они п ре да телм,и.Принцип управлени...

Он вёл конвой из 800 военнопленных, но принять должны были только 400. Убивать остальных он отказался

Он вёл конвой из 800 военнопленных, но принять должны были только 400. Убивать остальных он отказался

#это_нужно_живым — проект, объединяющий опыт поколений. Цель проекта: сохранить истории старшего поколения, которые никогда не были опубликованы в интернет-пространстве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх