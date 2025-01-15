Подростка, который с конца 2023 года находится под домашним арестом по делу о хулиганстве, оставили под домашним арестом до 14 апреля<strong>14-летнего подростка, который с конца 2023 года находится под домашним арестом по делу о хулиганстве, оставили под домашним арестом до 14 апреля, сообщает ИА «Чечня Сегодня» со ссылкой на адвоката Асланбека Минкаилова.
Дело чеченского подростка, за которого заступился Кадыров, вернули в прокуратуру
Комментарии
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Лидия Курзаева
"Он является девятиклассником и должен готовиться к экзаменам», "у подростка стресс из-за длительного домашнего ареста, что также негативно отразилось на его здоровье" Ах, какие нежности и какая забота об этом подростке. А когда он избивал ни в чём не повинных людей, то наверняка чувствовал себя героем. Считаю, что свои экзамены на аттестат зрелости он уже сдал. Есть видео с моментами нападения подростка, есть и доказательства состава преступления в его действиях. А потому его место в колонии для таких злостных и буйных хулиганов.
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