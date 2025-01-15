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Дело чеченского подростка, за которого заступился Кадыров, вернули в прокуратуру

Дело чеченского подростка, за которого заступился Кадыров, вернули в прокуратуру

Подростка, который с конца 2023 года находится под домашним арестом по делу о хулиганстве, оставили под домашним арестом до 14 апреля<strong>14-летнего подростка, который с конца 2023 года находится под домашним арестом по делу о хулиганстве, оставили под домашним арестом до 14 апреля, сообщает ИА «Чечня Сегодня» со ссылкой на адвоката Асланбека Минкаилова.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Он является девятиклассником и должен готовиться к экзаменам»,             &quot;у подростка стресс из-за длительного домашнего ареста, что также негативно отразилось на его здоровье&quot;  Ах,  какие нежности и какая забота об этом подростке. А когда он избивал ни  в чём не повинных людей, то  наверняка чувствовал себя героем. Считаю, что свои экзамены на аттестат зрелости он уже сдал. Есть видео с моментами нападения подростка, есть и  доказательства состава преступления в его действиях. А  потому его место в колонии для  таких злостных и буйных хулиганов.
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