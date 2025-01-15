Дело чеченского подростка, за которого заступился Кадыров, вернули в прокуратуру

Лидия Курзаева

"Он является девятиклассником и должен готовиться к экзаменам», "у подростка стресс из-за длительного домашнего ареста, что также негативно отразилось на его здоровье" Ах, какие нежности и какая забота об этом подростке. А когда он избивал ни в чём не повинных людей, то наверняка чувствовал себя героем. Считаю, что свои экзамены на аттестат зрелости он уже сдал. Есть видео с моментами нападения подростка, есть и доказательства состава преступления в его действиях. А потому его место в колонии для таких злостных и буйных хулиганов.