Скульптуру «Кот Смоленской» ждет реставрация

По словам главы областного центра, это один из самых милых и необычных памятников нашего города. Недавно в социальных сетях смоляне сообщили о его неудовлетворительном внешнем виде, который требует внимания.
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