В селе Ильинско-Подомское построят еще один многоквартирный дом

Квартиры в нем получат жители аварийного жилищного фонда Как отметил первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, за последние годы в Вилегодском округе введено в эксплуатацию шесть МКД, что позволило улучшить жилищные условия более чем 200 гражданам.