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От 32 до 48 лет: шесть советских актёров, которые убедительно сыграли стариков

От 32 до 48 лет: шесть советских актёров, которые убедительно сыграли стариков

Некоторых актёров мы впервые видим на экране уже стариками — и запоминаем именно такими: седая борода, сгорбленная спина, неторопливые движения.

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