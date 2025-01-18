История с собакой Конни не так проста, как кажется нам с вами. Политтехнологи и конспирологи исключительных СМИ додумались до такого, что мучительно хотелось призвать их обратиться к специалистам в белых халатах.
Добрейшая собака Путина и злопамятная Меркель
Комментарии
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ИС
Ирина Семенова
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9 час.
Владимир Петров
Статья рыхлая. Протяженное цитирование "разоблачений" Путина сделало её по сути антипутинским манифестом. В СССР так писали "разоблачения буржуазных фальсификаций": обширные цитаты из вражеского автора, позволявшие составить представление о его идеях, плюс убогие советские "разоблачения", состоявшие из брани, лозунгов и цитат из Ленина, Брежнева и т.п. ... Ну испугалась старушка Конни... А обман России состоялся бы по-любому... Хотя едва ли Путин и Лавров были простаками и лопоухо верили чириканьям западоидов...
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4 час.
Наталья Зайцева
А что у собаки на ошейнике?
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3 час.
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