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Политика как она есть

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Добрейшая собака Путина и злопамятная Меркель

Добрейшая собака Путина и злопамятная Меркель

История с собакой Конни не так проста, как кажется нам с вами. Политтехнологи и конспирологи исключительных СМИ додумались до такого, что мучительно хотелось призвать их обратиться к специалистам в белых халатах.

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Комментарии
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ИС
Ирина Семенова
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9 час.
Владимир Петров
Статья рыхлая. Протяженное цитирование &quot;разоблачений&quot; Путина сделало её по сути антипутинским манифестом. В СССР так писали &quot;разоблачения буржуазных фальсификаций&quot;: обширные цитаты из вражеского автора, позволявшие составить представление о его идеях, плюс убогие советские &quot;разоблачения&quot;, состоявшие из брани, лозунгов и цитат из Ленина, Брежнева и т.п. ... Ну испугалась старушка Конни... А обман России состоялся бы по-любому... Хотя едва ли Путин и Лавров были простаками и лопоухо верили чириканьям западоидов...
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4 час.
Наталья Зайцева
А что у собаки на ошейнике?
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3 час.

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