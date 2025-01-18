Добрейшая собака Путина и злопамятная Меркель

Владимир Петров

Статья рыхлая. Протяженное цитирование "разоблачений" Путина сделало её по сути антипутинским манифестом. В СССР так писали "разоблачения буржуазных фальсификаций": обширные цитаты из вражеского автора, позволявшие составить представление о его идеях, плюс убогие советские "разоблачения", состоявшие из брани, лозунгов и цитат из Ленина, Брежнева и т.п. ... Ну испугалась старушка Конни... А обман России состоялся бы по-любому... Хотя едва ли Путин и Лавров были простаками и лопоухо верили чириканьям западоидов...