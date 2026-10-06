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Рязанские новости

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МХК «Рязань-ВДВ» разгромила «Белгород» в матче РХЛ

МХК «Рязань-ВДВ» разгромила «Белгород» в матче РХЛ

Рязанская команда разгромила соперника со счётом 5:1, забив три шайбы за три минуты во втором периоде.

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