Остановка не предусмотрена: и в декабре на две трети продуктов в Астраханской области продолжают расти цены

Осенний стресс от стоимости куриных яиц заставляет астраханцев сейчас, в декабрьскую пору, тщательно всматриваться в магазинные и рыночные ценники других продуктов – откуда еще ждать ударов инфляционной дубины? Тем более, что Новый год на носу, когда цены и так рвутся на очередные скачки.
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