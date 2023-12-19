Остановка не предусмотрена: и в декабре на две трети продуктов в Астраханской области продолжают расти цены

Осенний стресс от стоимости куриных яиц заставляет астраханцев сейчас, в декабрьскую пору, тщательно всматриваться в магазинные и рыночные ценники других продуктов – откуда еще ждать ударов инфляционной дубины? Тем более, что Новый год на носу, когда цены и так рвутся на очередные скачки.