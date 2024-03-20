The Washington Post: Производство дефицитных 155-мм снарядов на Украине начнется не раньше второй половины 2024 года

Украина практически не производила оружия до начала вооруженного конфликта с Россией в феврале 2022 года, но местная оборонная промышленность сейчас переживает бум, пишет американская газета The Washington Post.
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