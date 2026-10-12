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Спорт Уик-Энд

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«Это не вопрос какой-то удачи. «Зенит» был лучше нас, сыграл лучше нас. Мы заслужили это поражение» - нападающий «Краснодара»

«Это не вопрос какой-то удачи. «Зенит» был лучше нас, сыграл лучше нас. Мы заслужили это поражение» - нападающий «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи заявил, что «быки» заслужили поражение от «Зенита» в 10-м туре РПЛ.

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