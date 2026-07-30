Васил Шәйхразыев Төрекмәнстан мәдәният министры Гурбанмырат Мырадалиев белән очрашты

ТР Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Татарстан Республикасы делегациясенең Төрекмәнстанга эш сәфәре кысаларында Төрекмәнстан мәдәният министры Гурбанмырат Мырадалиев белән очрашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии