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Мнение: «Молдове нет смысла тратить большие деньги на оборону», – Денис Вяткин

Мнение: «Молдове нет смысла тратить большие деньги на оборону», – Денис Вяткин

Молдавский общественный деятель и телеведущий Денис Вяткин в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Евросоюз выделил Молдове 317 миллионов евро на оборону.

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