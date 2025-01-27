К нам на Парад Победы приедет посол Израиля

Гений про злодейства Господи, счастье-то какое! Израиль собирается отправить к нам на празднование 9 мая своего посла! А на кой черт нам тут нужен его посол, Израиль не уточнил? "Кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли?" Тем более там очень, очень сомнительный посол со всех точек зрения.