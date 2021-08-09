Мужские забавы

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Экономия газа и телогрейка-собака

Экономия газа и телогрейка-собака

Живет у нас на улице интересный старичок Андрей Николаевич. Жена его давно умерла, а дети разъехались.

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Борис Кошкин
Очень много не понятного. Что у этого пенсионера отопление отключено совсем, может автономныя система обогрева установлена и он на ней эуономит? На фотке авганская борзая, а ей нужно набегаться хоть раз в день иначе издохнет, так где она у него в жилище бегает, а куда оправляется? Икак она ее , а главное на что одевает как телогрейку чтобы согреться? И еще с какого перепуга автор гуляет с э
Борис Кошкин
этим совсем не знакомым дедом, который к тому же без собаки гуляет, да еще ходит к нему в гости? У автора что семьи нет или какие то пагубные наклонности к одиноким ситарикам будоражут душу?

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