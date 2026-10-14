Сколько в декабре будут стоить яйца и картошка? Эксперт предупредил - дорожать будет всё

Сколько в декабре будут стоить яйца и картошка? Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов предупредил о дальнейшем росте цен: по его оценке, подорожание может затронуть все товары, а прибавка составит не менее 20%.